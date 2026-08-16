Asarcık güreşlerinde başpehlivan Orhan Okulu oldu - Son Dakika
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Asarcık güreşlerinde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Asarcık güreşlerinde başpehlivan Orhan Okulu oldu
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Samsun'un Asarcık ilçesinde 76'ncısı düzenlenen Kemerli Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı. Güreş ağalığı ihalesi 9 milyon TL ile Şerif Koral'ın oldu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde bu yıl 76'ncısı düzenlenen Asarcık Panayırı ve Kemerli Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazanırken, güreş ağalığı 9 milyon TL bedelle Şerif Koral'ın oldu.

76 yıllık geleneğin yaşatıldığı organizasyona yaklaşık 20 bin kişi katıldı. 20'si başpehlivan olmak üzere toplam 300 güreşçi, farklı boylarda düzenlenen müsabakalarda er meydanında mücadele etti. Günün final müsabakasında Orhan Okulu ile Erkan Taş karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Orhan Okulu başpehlivanlığı elde ederken, Erkan Taş ikinci, Yusuf Can Zeybek ile Kemal Şahin ise üçüncü oldu. Güreş ağalığı ihalesinde ise 9 milyon TL bedelle Asarcıklı iş insanı Şerif Koral ağalığı kazandı. Koral, kendisine verilen ağalık koçunu Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, 76 yıllık geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirterek, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Organizasyona Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Milletvekili Dr. Murat Çam, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Asarcık, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asarcık güreşlerinde başpehlivan Orhan Okulu oldu - Son Dakika

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