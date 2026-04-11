Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Yapılan kontrollerin ardından dizinde ödem tespit edilen Marco Asensio, beklenenden daha erken sahalara geri dönecek. Tedaviye olumlu tepki veren Asensio'nun gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçının ikinci yarısında oyuna girebilecek düzeye geleceği dile getirildi.
Haberde, İspanyol oyuncunun sağlık heyetinin gözetiminde yer aldığı ve 'sıfır risk' prensibi uygulandığı dile getirildi. Hafta boyunca durumu takip edilecek olan deneyimli oyuncunun, tam kapasiteye ulaşmadan sahaya sürülmeyeceği vurgulandı.
Son Dakika › Spor › Asensio'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu - Son Dakika
