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Aşkale Belediye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Aşkale Belediye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu

3 Mart Aşkale Belediye Atletizm takımı, Siirt Bölgesel Kros ligi şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu. Grup elemelerinde başarı gösteren takım, U16 Erkekler Kros liginde hem bireyselde hem de takım halinde zirveye yerleşti. Antrenör Elif Eyüp, takımın büyük bir başarı elde ettiğini ve Türkiye Şampiyonu olarak taçlandırdıklarını belirtti.

Aşkale Belediye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu
23.12.2023 - 17:28,
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3 Mart Aşkale Belediye Atletizm takımı Siirt Bölgesel Kros ligi şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Yapılan grup elemelerinde başarı göstererek Siirt'teki Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 3 Mart Belediye Spor atletizm takımı U16 Erkekler Kros liginde hem bireyselde hem de takım halinde zirvede yer aldı.

Antrenör Elif Eyüp idaresindeki ekip gruplarda büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek bu başarılarını da Türkiye Şampiyonu olarak taçlandırdıklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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