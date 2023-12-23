Aşkale Belediye Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu

3 Mart Aşkale Belediye Atletizm takımı Siirt Bölgesel Kros ligi şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Yapılan grup elemelerinde başarı göstererek Siirt'teki Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 3 Mart Belediye Spor atletizm takımı U16 Erkekler Kros liginde hem bireyselde hem de takım halinde zirvede yer aldı.

Antrenör Elif Eyüp idaresindeki ekip gruplarda büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek bu başarılarını da Türkiye Şampiyonu olarak taçlandırdıklarını ifade etti. - ERZURUM