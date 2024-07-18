ASKF Yönetimi Söke Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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ASKF Yönetimi Söke Belediye Başkanı'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

ASKF Yönetimi Söke Belediye Başkanı\'na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Payza ve yönetim kurulu üyeleri, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti. Başkan Arıkan, yerel spor organizasyonları ve kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

18.07.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Payza, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Arıkan, federasyon yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yerel spor organizasyonları ve kulüplerine ellerindeki imkanlar dahilinde her türlü desteği verme gayreti içinde olduklarını dile getirdi.

ASKF Başkanı Kazım Payza, amatör spor kulüplerinin karşılaştığı sorunlar ve ihtiyaçları hakkında Başkan Arıkan'a bilgi verdi. Kazım Peyza, kendilerini sıcak ve samimi bir şekilde ağırlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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