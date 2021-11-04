Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
04.11.2021 22:44
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkma yolunda fırsatı kaçıran sarı-kırmızılılar, Avrupa'da bu sezon ilk kez kalesinde gol görürken puanını 8'e çıkarttı.
Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek.
FEGHOULI'NIN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Temsilcimizin beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.
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