Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray peş peşe ataklarla, Rus savunmasını yıprattı. Temsilcimizin beklenen golü 43. dakikada Sofiane Feghouli 'nin ayağından geldi ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Sarı-kırmızılılar ikinci yarı birçok fırsatı değerlendiremezken 73. dakikada defansımızın adam paylaşımındaki hatasında Kamano skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Galatasaray gruptan lider çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta Lokomotiv Moskova 'yla 1-1 berabere kaldı. Maç fazlasıyla 8 puanla grupta liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya 'yı konuk edecek.

Son Dakika › Spor › Aslan, Avrupa Ligi'ndeki fırsatı kaçırdı! Galatasaray, kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı

Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler gözlerine inanamadı

Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu

Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor