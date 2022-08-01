Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Formula 1 takımlarından Aston Martin 'den yapılan açıklamada 41 yaşındaki Fernanso Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi. Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı - Son Dakika

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