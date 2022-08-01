Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı - Son Dakika
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Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı

01.08.2022 15:29
Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı

Formula 1 takımlarından Aston Martin, sezon sonunda emekliye ayrılacak Alman pilotu Sebastian Vettel'in yerini İspanyol sürücü Fernanso Alonso'yla dolduracak.

Formula 1 takımlarından Aston Martin'den yapılan açıklamada 41 yaşındaki Fernanso Alonso ile gelecek sezondan başlamak üzere anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin uzun süreli olacağı belirtildi. Bu sezon sonunda Alpine takımından ayrılacak Alonso'nun gelecek sezondan itibaren Aston Martin'deki yeni takım arkadaşı ise Kanadalı Lance Stroll olacak.

Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, sezon sonunda Formula 1'den emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Alonso ise 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak Aston Martin, Vettel'in boşluğunu Alonso ile dolduracak
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı - Son Dakika

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