Aston Villa, Lille'i penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aston Villa, Lille'i penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında Aston Villa, Lille'i penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta mağlup olan Lille, rövanşta 2-1'lik üstünlüğü koruyamayarak elendi. Aston Villa, yarı finalde Fenerbahçe - Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak.

18.04.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında Aston Villa, penaltı atışları sonucunda Lille'i 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Lille, rövanş mücadelesinde Pierre Mauroy Stadyumu'nda İngiliz ekibini konuk etti. 15. dakikada sol kanattan Gabriel Gudmundsson yerden pasında Yusuf Yazıcı'nın penaltı noktasına yakın bir yerden şutunda ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Lille, 68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Benjamin Andre'nin kafayla attığı golle skoru 2-0'a getirdi. 87. dakikada Aston Villa Matty Cash'ın golüyle umutlarını sürdürdü. 90 dakika Lille'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Aston Villa, Lille karşısında 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Aston Villa, Fenerbahçe - Olympiakos maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Lille, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aston Villa, Lille'i penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 ABD, Filistin’in BM’ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti ABD, Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti
23:49 Kadıköy’de dramatik veda Olympiakos’a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı Kadıköy'de dramatik veda! Olympiakos'a penaltılarda elenen Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı
23:06 Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye Yazar Eylem Tok ile oğlunu havalimanına götüren çalışana tahliye
21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 VAR nasıl kaçırır Podence’den Ferdiye çirkin hareket VAR nasıl kaçırır? Podence'den Ferdiye çirkin hareket
22:38 Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
21:05 Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ’’Bombacı Mülayim’’ rumuzlu polis tutuklandı Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan ''Bombacı Mülayim'' rumuzlu polis tutuklandı
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
18:54 Beyoğlu’nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 02:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Aston Villa, Lille'i penaltılarla mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement