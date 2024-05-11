Asude Sarı, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Sağ ve Sol Kol Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Asude Sarı, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Sağ ve Sol Kol Şampiyonu Oldu

Asude Sarı, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası\'nda Sağ ve Sol Kol Şampiyonu Oldu

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Asude Sarı, sağ ve sol kol kategorilerinde şampiyon olarak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine döndü. Bedensel Engelliler 23 yaş altı kadınlar açık sıklet kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Sarı, antrenörü Fatih Sam tarafından tebrik edildi. Asude Sarı'nın bu başarısı, Tavşanlı'dan çıkan ikinci Avrupa şampiyonluğu oldu.

11.05.2024 13:25
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Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na katılan Asude Sarı sağ ve sol kol şampiyonu olarak memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine döndü.

Bedensel Engelliler 23 yaş altı kadınlar açık sıklet kategorisinde Asude Sarı, muhteşem bir performans sergileyerek Avrupa şampiyonu oldu. Hem sağ hem de sol kolda rakiplerini geride bırakan Sarı, bu başarıyla Tavşanlı'yı ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Asude'nin bu başarısında emeği geçen antrenörü Fatih Sam, sporcusunu tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini söyledi. Sam, "Asude'nin bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Kendisini tebrik ediyor ve bundan sonraki hedeflerine ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Avrupa şampiyonluğundan sonra dün akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'ne dönen Asude Sarı, törenle karşılandı. Belde sakinleri ve Asude'nin sevenleri, şampiyon sporcuyu meşale yakarak alkışlarla karşıladı. Asude Sarı, ikinci madalyasını ablası için kazanacağını söylemişti ve ikinci madalyasını ablası Betül Gümüşay'a hediye etti.

Asude Sarı'nın bu başarısı, bilek güreşi dalında Tavşanlı'dan çıkan ikinci Avrupa şampiyonluğu olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl Rümeysa Sam de Avrupa şampiyonu olmuştu. Sarı, böylece Tavşanlı'nın bilek güreşindeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Asude Sarı, Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda Sağ ve Sol Kol Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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