Asya Şampiyonlar Ligi Finali Yarın
Asya Şampiyonlar Ligi Finali Yarın

Asya Şampiyonlar Ligi Finali Yarın
15.05.2026 16:15
Al Nassr ve Gamba Osaka, Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde karşılaşacak. Mücadele yarın 20.45'te.

Asya Şampiyonlar Ligi 2'de final heyecanı Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka arasında yarın 20.45'te yaşanacak.

Asya Şampiyonlar Ligi 2'de final mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Türk oyuncu Deniz Hümmet'in de kadrosunda bulunduğu Japonya ekibi Gamba Osaka karşı karşıya gelecek. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

Ronaldo'nun hedefi 1000 gole ulaşmak

Avrupa futbolunda büyük başarılar elde eden ve kupalar kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek için final sahnesine çıkıyor.

Jorge Jesus, tüm maçlarını kazandı

Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de finale kadar çıktığı tüm maçları kazandı. Al Nassr'ın kadrosunda Ronaldo'nun yanı sıra Joao Felix, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi yıldızlar da yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

