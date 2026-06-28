Ata Melik Boz, Eskrimde Milli Takıma Yükseldi - Son Dakika
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Ata Melik Boz, Eskrimde Milli Takıma Yükseldi

Ata Melik Boz, Eskrimde Milli Takıma Yükseldi
28.06.2026 11:24
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17 yaşındaki Ata Melik Boz, eskrimde milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Sporla örnek oluyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 yıl önce başladığı eskrimde milli takıma yükselen 17 yaşındaki lise öğrencisi Ata Melik Boz, elde ettiği başarılarla akranlarına örnek oluyor.

Fatih Anadolu Lisesi öğrencisi Boz, ailesinin desteğiyle küçük yaşlarda jimnastiğe başladı. Eğitmenlerinin yönlendirmesiyle eskrime geçen Boz, okul hayatını sporla birlikte sürdürdü.

Fethiye Eskrim Spor Kulübü sporcusu olan Boz, flöre branşında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda üst üste iki kez derece elde ederek milli takıma seçildi. Milli sporcu, bu yıl ilk kez Yıldız Milli Takımı kadrosunda Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti.

Ata Melik Boz, AA muhabirine, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldıklarını, burada elde ettikleri başarıyla Brezilya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandıklarını söyledi.

Uluslararası arenadaki ilk maçında büyük heyecan yaşadığını belirten Ata Melik, "Milli formayı giymek çok gurur verici. Beni ailem, arkadaşlarım ve çevrem çok destekliyor. Bu da sporu daha çok sevmemi sağlıyor. İlerleyen yıllarda da spor hayatıma devam etmek istiyorum." dedi.

-"Tutkuyla eskrimin peşinden koştum"

Hedefinin uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu ifade eden Ata Melik, disiplinli çalışmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Yaşıtlarının büyük bölümünün zamanını sosyal medyada geçirdiğini belirten Ata Melik Boz, kendisinin ise sporu tercih ettiğini anlatarak, "Tutkuyla eskrimin peşinden koştum. Bu sporu yapmamın önemli nedenleri vardı. Bunların arkasında durarak devam ettim ve başarı elde ettim. Umarım ileride de bu başarımı sürdürürüm. Bunun için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

-"Spor çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sunuyor"

Fethiye Eskrim Spor Kulübü Başantrenörü Hasan İşyar da yaklaşık 6 yaşından üniversite çağına kadar sporcularla çalıştıklarını söyledi.

Sporun çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan İşyar, çocukları ekran bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kulüp olarak 2017'den bu yana bireysel ve takım halinde çok sayıda şampiyonluk elde ettiklerini aktaran İşyar, şunları kaydetti:

"Çocukları bir şekilde salona getirmeye çalışıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle gelişimlerini ve sosyalleşmelerini destekliyoruz. Ata da bizim için rol model, örnek bir sporcu. Alttan gelen sporcularımız için de bu başarılar çok değerli. Haftanın 6 günü yaklaşık 2,5 saat antrenman yapıyor. Spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, fiziksel ve psikolojik gelişimini sağlıklı şekilde sürdürüyor."

Kaynak: AA

Türkiye, Fethiye, Dünya, Muğla, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ata Melik Boz, Eskrimde Milli Takıma Yükseldi - Son Dakika

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