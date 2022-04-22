Ata Spor Kulübü'nden 23 Nisan spor şöleni - Son Dakika

- Ata Spor Kulübü'nden 23 Nisan spor şöleni

İSTANBUL - Ata Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğrenci ve velilerinin katıldığı bir spor şöleni düzenledi.

Bakırköy'de bulunan Ata Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir spor şöleni etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklere okullardan, spor kulüplerinden ve derneklerden öğrenciler katıldı. Öğrenciler hem spor yapıp hem de eğlendi. Etkinlik sonrasında öğrenciler kırmızı ve beyaz balonları 'Türkiye' diye bağırarak havaya bıraktı.