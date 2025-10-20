Atakan Çankaya: Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atakan Çankaya: Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Önemli

20.10.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karagümrüklü Atakan Çankaya, Fenerbahçe'ye karşı verdikleri mücadeleyi değerlendirdi.

FATİH Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst oyunculara sahipler. Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemlidir" dedi.

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Atakan Çankaya, "Son bölümde özellikle ikinci yarıda iyi futbol oynadık. Bire bir baskılarımız iyiydi. Ön alan baskılarını iyi yaptık. İkinci yarı özelinde mücadele ettik. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Arkalarında güçlü bir taraftar grubu var. Çok üst oyunculara sahipler. Maçın başında üstün başladılar ve 2-0 öne geçtiler. Bizde ardından birkaç pozisyonla onları tehdit edebildik. İkinci yarı golü bulduk. Sonrasında mücadelemiz devam etti. Birkaç tane ciddi pozisyonumuz var. Benim attığım bir gol vardı, galiba ofsayt. VAR'dan geldi. VAR'a güvenmemiz lazım. Güvenmezsek farklı olur. Kesinlikle güvenmemiz lazım. Fenerbahçe'ye karşı bu mücadeleyi vermek çok önemlidir. Onların da kaçırdığı pozisyonlar var. Onlar da atsalardı farklı olabilirdi. O yüzden bizde bu yüzden şanslıydık. Bizimde değerlendiremediğimiz pozisyonlar gol olabilse daha farklı olabilirdi" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Atakan Çankaya, Fenerbahçe'ye hafta içi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında başarılar diledi. Çankaya, "Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Birkaç gün sonra Avrupa Ligi'nde maçları var. Onlara başarılar diliyorum. Tüm Türk halkını temsil ediyorlar. Umarım galibiyetle dönerler. Bizim desteğimiz onlarla olacak. Bize gelecek olursam, hak ettiğimiz konumda değiliz. Zaman zaman çok iyi oynayıp, zaman zaman bireysel hatalardan kaynaklanan goller yiyoruz. Bunu da düzeltebilirsek Karagümrük ligin orta sıralarına gelebilecek bir takım. Bir anda 3-4 tane üst üste galibiyet alabiliriz. Oyun ışığı onu veriyor bana. Kendi dengimizde oynadığımız takımlara bu performansı gösterebilirsek çok daha iyi olacak inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Politika, Çankaya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atakan Çankaya: Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:41:28. #7.12#
SON DAKİKA: Atakan Çankaya: Fenerbahçe'ye Karşı Mücadele Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.