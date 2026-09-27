Atakan'ın iki golüyle Bigaspor'u 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor 9 puana ulaştı

Atakan'ın iki golüyle Bigaspor'u 2-1 yenen Ayvalıkgücü Belediyespor 9 puana ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Bigaspor'u 2-1 mağlup etti. Atakan'ın her iki yarıda attığı gollerle 9 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, rakibine ilk yenilgisini tattırıp Söke maçı öncesi moral buldu.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra geçen hafta deplasmanda Eskişehir Anadoluspor'a 3-0 yenilerek sevenlerini üzen Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde ligin flaş ekiplerinden Bigaspor'u 2-1 yenerek gönül aldı. Ayvalık'a namağlup gelen rakibine ilk yenilgisini tattıran kırmızı-beyazlılar, 9 puana ulaşarak zirve yarışını bırakmadı. Bigaspor'u her iki yarıda Atakan'ın attığı gollerle dize getiren Ayvalıkgücü Belediyespor, yine iç sahada oynayacağı Söke randevusu öncesi moral buldu. Ayvalık ekibinde Atakan, gol sayısını 4'e çıkardı.
Kaynak: DHA
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