Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası\'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda Atakan Karahan, çeyrek finale ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. İlk turda Maxwell Exsted'i, ikinci turda Luis Guto Miguel'i ve üçüncü turda 8 numaralı seri başı Theo Papamalamis'i yenerek çeyrek finale adını yazdıran Atakan, bu başarıyla bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

05.09.2024 13:22
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Sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda korta çıkan Atakan Karahan tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükseldi.

Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Maxwell Exsted'i 6-2, 2-6, 7-6 yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Brezilyalı raket Luis Guto Miguel ile oynayan Karahan, Miguel'i 6-2, 4-6, 6-3 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. Atakan üçüncü turda ise 8 numaralı seri başı Fransız tenisçi Theo Papamalamis ile mücadele etti. Atakan, Papamalamis'i 6-4, 7-6 mağlup ederek bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu.

Atakan dünya gençler 3 numarası Japon tenisçi Rei Sakamoto ile bugün TSİ 19.00'da karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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