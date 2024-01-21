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Milli Sporcu Atakan Karahan, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Milli Sporcu Atakan Karahan, Avustralya Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli sporcu Atakan Karahan, Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 2. tura çıkmayı başardı. Melbourne'de düzenlenen turnuvada ilk tur maçında ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski'yi 2-0 mağlup eden Atakan, 2. turda Fransız Charlie Camus ile karşılaşacak.

Milli Sporcu Atakan Karahan, Avustralya Açık\'ta 2. tura yükseldi
21.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:13
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Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde 2. tura yükseldi.

Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Daniel Jovanovski ile karşılaştı.

Korttan 1 saat 9 dakika sonunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Atakan, 2. turda 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus'nun rakibi oldu.

Kaynak: AA
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