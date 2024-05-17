Atakaş Hatayspor, Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak

Spor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 36 puana sahip Atakaş Hatayspor averajla 18. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 55 puanla 5. sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibinin ligde kalması için büyük önem arz eden maçta sarı kart cezaları bulunan Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam ve Doğukan Sinik forma giyemeyecek.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.