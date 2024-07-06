Atakaş Hatayspor, Fisayo Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Nijeryalı futbolcu Fisayo Dele-Bashiru'yu İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildiği belirtilerek, "Futbolcumuz Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele-Bashiru'ya yeni takımında başarılar dileriz." denildi.
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