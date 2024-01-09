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Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile erteleme maçında karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile yarın Mersin'de oynayacak. Hatayspor, son 6 haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi karşısında galibiyet arayan ekip, 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile erteleme maçında karşılaşacak
09.01.2024 - 09:07,
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile erteleme maçında karşılaşacak - Son Dakika
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