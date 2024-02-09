Atakaş Hatayspor, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Halil Dervişoğlu'nu transfer etti

Atakaş Hatayspor, Halil Dervişoğlu\'nu transfer etti

Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma giyen hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar geçici transfer etti. Kulüp, transferin resmi olarak tamamlandığını duyurdu.

09.02.2024 21:23
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Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma giyen hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Galatasaray forması giyen milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağlanmıştır. Halil Dervişoğlu'na 'hoş geldin' diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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