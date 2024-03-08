Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Seçil Erzan'dan mahkemede Fatih Terim açıklaması: Hocanın hesabına yatırılan tüm parayı verdim

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanık Seçil Erzan, Fatih Terim'le ilgili dikkat çeken ifadelere imza attı. Erzan, "Fatih Terim bana 300 bin dolar teslim etti. Elden verdi, 'Sen bunu değerlendir' dedi. 1 milyon dolar getirdi sonra. 1 milyon 300 bin dolar verdi yani. O dönemde hocanın hesabına yatırılan tüm parayı ben verdim. 'Mor valiz Umut'a verildi' diye yazmışım zaten." dedi.