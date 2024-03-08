Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalıştı. Kulüp, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

08.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:09
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.

Atakaş Hatayspor, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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