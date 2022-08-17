Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika