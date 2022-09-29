Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Kaynak: AA

Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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