Yeni teknik direktör Volkan Demirel , yönetiminde ilk maçına çıkacak olan bordo-beyazlı ekip, rakibi gibi ligde hasret kaldığı ilk galibiyetini almak için Sivasspor'a karşı ter dökecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika

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