Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük yönetecek. Hatayspor, 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

23.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:22
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan Hatayspor, 25 puanla 19. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-1 yenmişti.

Kaynak: AA

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