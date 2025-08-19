Atakum Belediyesi Samsunspor'un Avrupa Maçını Dev Ekranda İzletecek - Son Dakika
Atakum Belediyesi Samsunspor'un Avrupa Maçını Dev Ekranda İzletecek

Atakum Belediyesi Samsunspor\'un Avrupa Maçını Dev Ekranda İzletecek
19.08.2025 14:35  Güncelleme: 14:38
Samsun'un Atakum Belediyesi, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı maçı belediye hizmet binası yanında kuracağı dev ekranda yayınlayarak taraftarlarla paylaşacak.

Samsun'un Atakum Belediyesi, Samsunspor'un Avrupa heyecanını belediye hizmet binası yanında kuracağı dev ekranla paylaşacak.

Atakum Belediyesi UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Samsunspor'un, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile karşılaşmasını dev ekrana taşıyor. Belediye Hizmet Binası yanında bulunan alanda kurulacak dev ekranla, tüm Samsunsporlular milli heyecanı an be an yaşayacak. UEFA Avrupa Ligi Play Off turunun önemli maçlarından Samsunspor- Panathinaikos FC karşılaşması, Atina Spiros Louis Olimpiyat Stadyumu'nda 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

"Tüm halkımızı bekliyoruz"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Samsunspor taraftarlarını dev ekranda karşılaşmayı izlemeye davet ederek "Gururumuz Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile karşılaşacağı heyecan dolu mücadeleyi hep birlikte izlemek için, Belediye Hizmet Binamızın yanında dev ekran kuruyoruz. Kırmızı Beyaz sevdamızın mücadelesini izlemek ve milli heyecanı beraber yaşamak için tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Son Dakika Spor Atakum Belediyesi Samsunspor'un Avrupa Maçını Dev Ekranda İzletecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

