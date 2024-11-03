Atakum\'da Halı Sahalar Yenileniyor

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Samsun'da Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ilçedeki tüm halı sahaların en kısa sürede tamamen yenileneceğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, vatandaşları spor faaliyetlerine özendirmek amacıyla kentteki spor alanlarını yeniletiyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında kent sınırları içerisinde yer alan eski halı sahaları konforlu hale getiriyor. Ekipler, Çatalçam Yeşilyurt Halı Sahasının ardından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisi'nde bulunan halı sahayı tamamen yeniledi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki spor alanında zamanla yıpranan tel örgüler, kale direkleri ve fileler ekiplerin hummalı çalışmasıyla kullanıma hazır hale getirildi. Yeni halı sahaların zemine yerleştirilmesinin ardından spor alanı, yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

"Çocuklarımızın sportif faaliyetlerini tadını çıkararak yapacakları alanların sayısını artıracağız"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yenilenen halı sahada mahallede yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Çocukların sevincini paylaşan Başkan Türkel, "Halı sahalarımızı ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla baştan aşağı yeniledik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Atakum'a hayırlı olsun. Kentimizde bulunan tüm halı sahalarımızı en kısa sürede, tamamen yenileceğiz. Çocuklarımız istedi biz yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Güzel Atakum'umuzu eğitim, kültür ve turizm alanlarında olduğu gibi sportif faaliyetler için de önemli bir merkez haline getirme hedefiyle el birliğiyle çalışıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın spor ve açık hava aktivitelerini yapabileceği alanları, en konforlu hale getireceğiz. Dinamik bir kent olan Atakum'da, küçük yaşlardan itibaren spor bilinci ve kültürü oluşturmak amacıyla çocuklarımızın sportif faaliyetlerini tadını çıkararak yapacakları alanların sayısını artıracağız" dedi.

Atakum Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Davut Gök yaz mevsimine kadar kent sınırları içerisindeki halı sahaların onarımının tamamlanacağını belirterek "İlk olarak Çatalçam bölgesinde bulunan Çatalçam Halı Sahasını bitirdik ardından Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde bulunan halı sahamızın onarımını yaptık. Parklarımızda bulunan tüm halı sahaların onarımına, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İkincisini bitirdik ve üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi şeklinde planlamamızı yaptık. Hava durumu elverdikçe, yaza kadar bütün halı sahalarımızın yenileme çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisinde bulunan halı sahamız, tüm Atakum halkına ve gençlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Türkel'e halı saha maçı için davet

Atakum Belediyesi'nin halı saha yenileme çalışmaları, sahada rahatça maç yapma fırsatı bulan çocukların ve gençlerin yüzünü güldürdü. Sahanın son halini çok beğendiklerini belirten genç sporcular, Belediye Başkanı Serhat Türkel'i halı saha maçına davet etti. - SAMSUN