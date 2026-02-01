Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık - Son Dakika
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

01.02.2026 17:27
Serie A ekiplerinden Atalanta'dan Ademola Lookman'ın geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Atalanta CEO'su Luca Percassi, transfer için konuşarak, ''Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz.'' dedi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu.

ATLETICO MADRID LOOKMAN'DA MUTLU SONA ULAŞTI

Atletico Madrid, Serie A ekibi Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katıyor. İspanyol ekibi, 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında Atalanta ile anlaşmaya vardı.

SIMEONE FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin devreye girmesi Lookman'ın Atletico Madrid'i seçmesinde önemli rol oynadı.

ATALANTA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Atalanta'dan Lookman transferi ile ilgili bir açıklama geldi. Kulüp CEO'su Luca Percassi, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alacak ancak her şey yolunda giderse çok yakında transfer tamamlanacak." sözlerini sarf etti.

İMZA İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK

Bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e transferi için bugün İspanya'ya gidecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sorun degil gelsende gelmesende Fenerbahcem eze eze sampiyon olacak. 21 14 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    _\_ 0 3
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    yagiz Sabuncuoğlu ne zaman bir haber patlatsa fenerlilerin elinde patliyor 27 8 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    fenere gene patates 15 12 Yanıtla
  • İskender Asyalı İskender Asyalı:
    ali koç ve yoğurtçu spora kimse gelmez. parayla ilgili bişey değil herkesi kerem aktürkoğlu sanıyorlar 8 13 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    sanki poşetsaray peşinde kosmadi 11 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
