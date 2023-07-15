Atalanta, kampı Merih Demiral'sız yapacak! Onun için Inter yolu neredeyse kesinleşti - Son Dakika
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Atalanta, kampı Merih Demiral'sız yapacak! Onun için Inter yolu neredeyse kesinleşti

15.07.2023 11:39

Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımın kamp kafilesine katılmadı. Uzun süredir Inter'e transferi gündemden düşmeyen milli yıldızın, İtalyan devine imza atması an meselesi.

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Merih Demiral'ı yeni sezon kampına götürmedi. Inter ile Atalanta arasında milli futbolcunun bonservisi için pazarlıklar sürerken, Merih'in kısa süre içerisinde İtalyan devinin yolunu tutması güçlü bir ihtimal.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Inter'in Merih Demiral ısrarı sürüyor. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter, milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Atalanta ile pazarlığa devam ediyor.

28 MAÇTA 5 SARI KART GÖRDÜ

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gollük katkı verdi. 25 yaşındaki futbolcu sezonu 5 sarı kartla tamamladı.

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Son Dakika Spor Atalanta, kampı Merih Demiral'sız yapacak! Onun için Inter yolu neredeyse kesinleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atalanta, kampı Merih Demiral'sız yapacak! Onun için Inter yolu neredeyse kesinleşti - Son Dakika
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