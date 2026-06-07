Ataman: Daha İyi Durumdayız - Son Dakika
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Ataman: Daha İyi Durumdayız

07.06.2026 19:09
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Ergin Ataman, hakem yönetimi adil olursa Panathinaikos'un Yunanistan Ligi şampiyonu olacağını söyledi.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'tan daha iyi durumda olduklarını belirterek, eşit ve hakkaniyetli bir hakem yönetimi olduğu takdirde Yunanistan Basketbol Ligi'nde şampiyon olacaklarını söyledi.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinde üçüncü maç, yarın oynanacak. Olympiakos'un ev sahipliğindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Olmypiakos, serinin ilk müsabakasını 82-76 kazanarak 1-0 öne geçti. Panathinaikos, ikinci mücadeleden 68-58 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Ergin Ataman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk için iddialı konuşarak, adil bir hakem yönetimi beklediklerini söyledi.

İlk 2 mücadelede yaşananlara rağmen final serisinde sadece saha içine odaklandıklarını belirten Ataman, "EuroLeague şampiyonu Olympiakos'un kadrosuna saygı duyuyoruz ama biz daha iyi durumdayız. Basketbol oyun kuralları çerçevesinde oynamamıza izin verilirse şampiyon olacağız. Tek beklentimiz eşit ve hakkaniyetli bir yönetim." ifadelerini kullandı.

İlk maçta hakem kararları çok konuşuldu

Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasında oynanan play-off final serisinin ilk maçı, hakem kararları nedeniyle gündemde yer aldı.

Ergin Ataman, deplasmanda 82-76 mağlup oldukları müsabakada hakem kararlarına eleştirilerde bulunmuştu.

Deneyimli başantrenör, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Skor 82-76 mı? Hayır, 29-5. Olympiakos, son 2 dakikadaki kritik olanlar da dahil tam 29 serbest atış kullandı, biz ise sadece 5 tane kullanabildik. Türkiye'de insanların takip ettiği birçok televizyon dizisi olduğunu bilirsiniz. Siz Yunanların da dizi izlediğini biliyorum. Bizim finallerimiz de tam olarak böyle. Spor dünyasındaki insanlar bunları sanki bir televizyon dizisiymiş gibi takip ediyor." diye konuşmuştu.

Ataman, 68-58 kazandıkları serininin ikinci maçının ardından ise, "Her şey adil olduğu zaman sahada ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Olympiakos'a saygı duyuyorum, EuroLeague'i kazandılar ama biz de çok iyi bir takımız. Evet, belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en iyi, en başarılı koçu benim. Sadece Bartzokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var." şeklinde görüş belirtmişti.

Türk başantrenör, 2023-2024 sezonundan bu yana görev yaptığı Panathinaikos'ta birer kez EuroLeague ve Yunanistan Ligi, 2 defa da Yunanistan Kupası şampiyonlukları elde etti.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Ergin Ataman, Yunanistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataman: Daha İyi Durumdayız - Son Dakika

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