Yunanlar Türkiye'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı - Son Dakika
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Yunanlar Türkiye'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı

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Yunanlar Türkiye\'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı
02.06.2025 01:34  Güncelleme: 09:52
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Yunanlar Türkiye\'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı
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Yunanistan'da final serisinin ikinci maçında Olympiacos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Maçta yaşanan skandal olaylar sonrası Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye'ye yönelik küfürlere sert tepki gösterdi. Ergin Ataman da olaylı maçın bitimine 2:33 kala ikinci teknik faulü nedeniyle oyundan ihraç edildi.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.

"BU BİR SİRK"

Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.

"AGRESİF OYNAYACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ"

Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu.

Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı. Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yunanlar Türkiye'ye küfretti! Ergin Ataman çıldırdı - Son Dakika

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