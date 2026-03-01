Ataman: Sırbistan Maçı Kritik - Son Dakika
Ataman: Sırbistan Maçı Kritik

01.03.2026 18:17
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan ile önemli bir maça çıkıyor. Ataman, namağlup seriyi sürdürmek istiyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan maçının hazırlıklarını yaptıklarını söyleyerek, "Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizde kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz" dedi.

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Sırbistan ile mücadele edecek. Hazırlıklarını sürdüren millilerde Başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saha avantajını kullanmak istediklerini belirten Ataman, "Yarınki Sırbistan maçı çok önemli. Belgrad'daki maçı kazandık. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde de çok iyi oynadık. Son periyotta ise Sırbistan, sonuna kadar direndi. Son 1 dakikada maçı kazandık. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Önceki iç saha maçlarında olduğu gibi coşkulu ve agresif bir savunma ile taraftar desteği ile karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Sırbistan için de önemli bir maç. Üst üste 2 mağlubiyet, onlar için durumu kritik hale getirir. Hazırlığımız yaptık. Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizde kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu grubu lider bitirip bir üst gruba çıkmak önemli"

Ergin Ataman, Sırbistan karşılaşmasının zor olacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlk maçı kazanmamız, bizi biraz rahatlattı. Bunun anlamlı hale gelmesi için yarın da kazanmamız lazım. Bu grubu lider bitirip bir üst gruba çıkmak önemli. Bu puanları taşıyarak üst gruba çıkmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçta oynamayan oyuncular vardı. Onların oynamasını bekliyoruz. Özellikle Aleksa Avramovic, Sırbistan'ın en iyi oyun kurucularından bir tanesi. Çok iyi konsantre olmamız lazım. Belgrad'daki maçı unutup, yarına odaklanmamız lazım. Sırbistan, oluşturduğu atmosferle çok net kazanacağımız maçı elimizden alıyordu. Üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Karşımızda iyi bir koç ve kaliteli oyuncular var. Sırbistan'ın en iyi kadrosuyla oynamayacağız. Bu, bizim de en iyi kadromuz değil. En iyi kadromuzda Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Kendimize güveniyoruz. Sert bir maç, bizi bekliyor."

"Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz"

Tarık Biberovic'in takıma iyi katkı verdiğine değinen Ergin Ataman, "Tarık, Fenerbahçe Beko'da gösterdiği Avrupa Ligi performansıyla en iyi oyunculardan biri oldu. Hafif bir sakatlığı vardı. Malachi Flynn'ı da takıma adapte etmek istiyoruz. Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Federasyonun çabaları var. Tarık'ı Türk yapabilirsek, Flynn'ın devşirme hakkını kullanacağız. Bu yüzden Flynn'i de kadroya davet ettik. Tarık, büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı. İyi de oynadı. Maçtan sonra sakatlığı vardı. Ben kendisi ile konuştum. Büyük bir özveri ile yarın oynayabileceğini söyledi. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. Ligde de Türk statüsünde oynuyor. Hepimiz kadar kendisi bir Türk çocuğu. Takımı da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Milli takım hepimizin. Bu takımı Dünya Kupası'na taşımak, en büyük hedefimiz" diye konuştu. - İSTANBUL

