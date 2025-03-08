Atan: İstikrarsızlık Hedeflerimizi Zora Sokuyor - Son Dakika
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Atan: İstikrarsızlık Hedeflerimizi Zora Sokuyor

Atan: İstikrarsızlık Hedeflerimizi Zora Sokuyor

Başakşehir Teknik Direktörü Atan, Kayserispor mağlubiyeti sonrası istikrarsız performansa dikkat çekti.

08.03.2025 16:47
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor mağlubiyeti sonrası, "Bu dalgalı performanslar ile bu istikrarsızlıkla hedeflerimize ulaşmamız çok zor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, her hafta aynı senaryoyu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizim için her hafta ayrı bir dejavu. Kritik maçlara çıkıyoruz. İyi oynuyoruz, kazanıyoruz. Ertesi hafta istikrar yaşamamız, seviyeye bağlamamız gerektiğini söylüyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz ama aynı hafta da iki maç arasında gece ile gündüz kadar inanılmaz dalgalı performanslar bizi açıkçası büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu şartlarda bu istikrarsız ve dalgalı performans ile hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Bunun çok net farkındayız. Oyuncularımın da bu durumun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Bugün çoğu oyuncum kendi kapasitesinin altında kaldı. Öz güven ve cesaret olarak bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim. Maça ilk 20 dakika çok iyi başladık. İstediğimiz her şeyi yaptık ve 3. bölgeye topu çok rahat getirdik. Çok daha etkili olabilirdik. Rakibe sadece 2 korner vuruşu imkanı verdik. Savunma oyuncularımızın yaptığı tercih hataları 30. dakikadan sonra rakibi içe çeken etkenlerden bir tanesiydi. Yanlış pasla bir gol yedik ve senaryoyu tamamen terse çevirdi. İkinci yarıya da daha ümitli başlamak istiyorduk ama ilk yarının sonunda bitirdiğimiz yerden başladık. Gol pozisyonu değerlendiremedik ve geçişlerden 2 tane gol yedik ve maçı kaybettik" şeklinde konuştu.

İstikrasız bir görüntü çizdiklerinin altını çizen Atan, "Her şeyin oluşturulmaya, sağlıklı bir şekilde önümüze konulmaya çalışıldığı bir ortamda bizim imkanları iyi kullanmamız gerekiyordu. Bugün maalesef elimizin tersiyle bunu ittik. Şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Hem oyuncu tercihi anlamında, oyun anlamında, başka kararlar anlamında cesur ve sağlam kararlar almamızın gerektiği bir hafta içi yaşayabiliriz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atan: İstikrarsızlık Hedeflerimizi Zora Sokuyor - Son Dakika

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