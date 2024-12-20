Atatürk Koşusu 29 Aralık'ta

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek 89. Büyük Atatürk Koşusu, 29 Aralık Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre koşu, Dikmen Keklik Pınarı'ndan başlayıp Eski Ankara Tren Garı önünde sona erecek.
Koşunun kit dağıtımı, 27-28 Aralık tarihlerinde 19 Mayıs Stadyumu Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılacak.
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