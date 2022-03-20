Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya - Son Dakika
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Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya

20.03.2022 15:34
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Türkiye Üniversiteler Turkcell Kış Spor Oyunları Erzurum'da düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Türkiye Üniversiteler Turkcell Kış Spor Oyunları Erzurum'da düzenlendi.

Atatürk Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren ve aynı zamanda Türkiye'yi ulusal ve uluslararası alanda temsil eden sporcular, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda; 13-17 Mart 2022 tarihlerinde Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen Kış Spor Oyunlarında Kayak Alp Disiplini, Snowboard, Kar Voleybolu, Buz Tırmanışı ve Kızak branşlarının tamamında yarışan Atatürk Üniversiteli sporcular toplam 26 madalya ile önemli bir başarı elde etti.

Türkiye Üniversiteliler Turkcell Kış Spor Oyunları ismiyle ve GNC'nin desteğiyle gerçekleşen etkinliğe Türkiye genelindeki 80 üniversiteden gelen yüzlerce genç sporcu çeşitli branşlarda madalya için mücadele etti. Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Liginde (ÜNİLİG) her yıl adını zirveye yazdıran Atatürk Üniversitesi, bu yıl da düzenlenen birçok turnuvadan dereceyle ayrıldı.

"Düzenlenen Tüm Organizasyonlarda Varız"

Son olarak Palandöken Kayak Merkezinin ev sahipliği yaptığı organizasyonda, 26 madalya kazanarak kürsüden inmeden turnuvayı tamamlayan Atatürk Üniversiteli sporcuları kutlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bütün spor branşlarının yapılabilmesine imkan tanıyan altyapısı ve donanımlı eğitmen kadrosu ile katıldığı her müsabakadan başarıyla ayrılan bir üniversite olduklarına dikkat çekerek: "Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanında, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunduğuna inandığımız kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizi de yıl boyunca düzenlemeye ve düzenlenen tüm organizasyonlara katılmaya azami gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Kış Sporlarında Marka Haline Geldik"

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin sportif alanlarda göstermiş oldukları başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Rektör Çomaklı: "ÜNİLİG'de özellikle son yıllarda sürekli olarak zirvede yer almamız bunun en büyük göstergesi. Kış sporlarında marka haline gelen üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz; olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, ulusal ve uluslararası tüm turnuvalarda ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi layıkıyla temsil ediyor. Son olarak Türkiye Üniversiteler Turkcell Kış Spor Oyunlarında 26 madalya kazanarak önemli bir başarının altına imza atan sporcularımız başta olmak üzere, kıymetli aileleri ile antrenörlerini, Spor Bilimleri Fakültemizin değerli akademisyenlerini, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünü canı gönülden kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya
Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mustafa Kemal Atatürk, Üniversiteler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atatürk Üniversitesi kürsüden inmedi: tam 26 madalya - Son Dakika


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