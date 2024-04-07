Athletic Bilbao, 40 yıl sonra Kral Kupası\'nı kazandı

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İspanya Kral Kupası finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışları sonucunda Mallorca'yı 4-2 mağlup eden Athletic Bilbao, 40 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Mallorca karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle Mallorca devre arasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Oihan Sancet'in 50. dakikada attığı golle birlikte Athletic Bilbao eşitliği sağlarken karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatmalara geçildi. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük elde eden Athletic Bilbao 40 yıl aradan sonra kupayı tekrar müzesine götürmeyi başardı.

Kral Kupası'nı 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde eden Athletic Bilbao, bu kupayı müzesine en çok götüren ikinci kulüp konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, Kral Kupası'nda son olarak 1983-1984 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'na uzanan taraf olurken, 31 kez ile en çok kazanan Barcelona'yı takibini sürdürdü. - İSTANBUL