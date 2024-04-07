Athletic Bilbao, Real Mallorca'yı penaltılarla yenerek Kral Kupası'nı kazandı

İspanya futbolunda 2023-2024 sezonunda Kral Kupası'nı final maçında Real Mallorca'yı penaltı atışları sonucu 5-3 yenen Athletic Bilbao kazandı.
Sevilla kentindeki Cartuja Olimpik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Real Mallorca, 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle beraberliği yakalayan Athletic Bilbao, rakibine nazaran hücumda daha etkili olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erip uzatmalara geçildi.
Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kupanın sahibi, penaltı atışlarıyla belli oldu.
Penaltılarda rakibine karşı 4-2'lik üstünlük elde eden Athletic Bilbao, maç sonunda 5-3'lük skorla kupayı 40 yıl sonra yeniden müzesine götürdü.
Athletic Bilbao, 1903 yılında ilk kazanan takım unvanını elde ettiği Kral Kupası'nı en çok müzesine götüren ikinci kulüp olsa da en son 1983-1984 sezonunda kupayı kaldırmıştı.
Tarihinde sadece bir kez (2002-2003 sezonunda) Kral Kupası'nı kazanan Real Mallorca ise 4. finalini oynadı.
Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 24. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.
Kral Kupası'nı 31 kez ile en çok kazanan takım Barcelona'yı Athletic Bilbao (24) ve Real Madrid (20) izliyor.
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri, 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ve yolcular, trafik kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama gibi konularda bilgilendiriliyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca sabit, seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
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