Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum - Son Dakika
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Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum

04.07.2022 10:26

9 sezondur top koşturduğu Beşiktaş'ta 26 gol atıp, 37 de asist yapmayı başaran 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Kara Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Atiba'nın yıllık garanti ücret almayacağı ortaya çıktı.

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Sporx'in aktardığı habere göre, Atiba'nın yıllık ücret almayacağını söylemesi, Beşiktaş'ın elini rahatlattı. Tecrübeli futbolcu, oynadığı maç başına ücret alacak.

'Yıllık ücret almak istemiyorum' diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

26 GOL, 37 ASİST

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

'Yıllık ücret almak istemiyorum' diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık
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Son Dakika Spor Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum - Son Dakika


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