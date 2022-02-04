Atıcılığa geri dönen engelli milli sporcu sponsor desteği bekliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da imkansızlığın spordan ayırdığı engelli milli sporcu milli takım kampına kendi imkanlarıyla topladığı spor sandalyesiyle katılacak.

Samsun'da bedensel engelli atıcılık dalında milli sporcu Davut Demirtaş, 2016 yılında Türkiye Şampiyonu oldu. 2019 yılında ise Almanya Hannover'de düzenlenen uluslararası şampiyonada havalı tabanca branşındaki 325 sporcu arasında 11. oldu. Demirtaş, omurilik felçli sporcular için 'olmazsa olmaz' olarak nitelendirdiği havalı minder bulunmadığı için turnuva sürecinde fazla oturmaktan ötürü sağlık problemi yaşamaya başladı. Yatak yarası nedeniyle 2 yıldır turnuvalara katılamayan Demirtaş, iyileşmesinin ardından 3-4 farklı ilden parçalar getirterek kendi spor sandalyesini topladı. Türkiye'den temin edemediği havalı minderi ise Samsun'a gelen Hollandalı iş adamı Ron Gezelle hediye etti. Demirtaş, Ankara Eryaman'da düzenlenecek Milli takım kampına kendi topladığı spor sandalyesiyle katılacak. Kullanılan malzemelerin kalitesinin, müsabakalara ve vücut yapısına uygun olmasının dengeli ve nokta atış yapmaya büyük katkısı olduğunu söyleyen Demirtaş, şehri ve ülkeyi daha iyi imkanlarda temsil edebilmek için sponsor desteği beklediğini ifade etti.

"Sponsor olmak isteyenlerin desteğini bekliyoruz"

Yol ve atıcılık masrafları için sponsora ihtiyacı olduğunu belirten Davut Demirtaş, "2011'de iş kazası geçirdim. İş kazasından sonra omurilik felçli kaldım. Sakatlar Derneği'ne üye oldum. Orada birinin vasıtasıyla bu spora başladım. 2013'den bu yana bu sporun içindeyim. 2016 Türkiye Şampiyonluğum var. Almanya Hannover'e gittim. Mersin Erdemli'ye defalarca gittim. Ankara Eryaman'a gittim. Şu anda yine 2 gün sonra Ankara Eryaman'da kampımız var. Kamp için sponsor olmak, mermimizi tabancamızı almak yol masrafımızı karşılamak isteyenlerin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Engelliler camiasının sandalye sıkıntısı çok"

Topladığı spor sandalyesinden bahseden Demirtaş, "Bu sandalyeyi ben 3-4 parça sandalyeden toplama yaptım. Biz engelliler camiasının sandalye sıkıntısı çok. Sağ olsun minderi Olgun Aydoğan ve Ron Gezelle yardımcı oldu. Sandalyeyi de Malatya'dan olsun, Eskişehir'den olsun, tekerini oradan al jantını buradan al derken bir sandalye yaptık. Oldukça da maliyetli oldu ama bu sporu yapıyorsan sandalyen olması lazım. Uçağa bindiğin zaman sıkıntı oluyor. Seviye olarak da sıkıntı oluyor. Şu anda bunu sadece atışta kullanıyorum. Bu spor için özel sandalyeler var. Ama imkanımız olmadığı sponsor da olmadığı için kendimiz yapmak durumunda kalıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN