Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası - Son Dakika
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Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

02.03.2022 00:42
Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca erkekler yarı final-2 müsabakasında 23 puanla 4'üncü oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca erkekler yarı final-2 müsabakasında 23 puanla 4'üncü oldu.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 26 Şubat'ta başlayıp devam eden kupada, 10 metre havalı tabanca erkekler yarı final-2 müsabakasında Türkiye'yi milli sporcu İsmail Keleş, temsil etti.

Ay-yıldızlı sporcu, 23 puanla 4'üncü olmayı başardı.

Milli sporcu Ömer Akgün ve Gülşen Delen ise 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakasında toplam 620.5 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

Organizasyon 8 Mart salı günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası - Son Dakika


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