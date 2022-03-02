Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca erkekler yarı final-2 müsabakasında 23 puanla 4'üncü oldu.
Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, 26 Şubat'ta başlayıp devam eden kupada, 10 metre havalı tabanca erkekler yarı final-2 müsabakasında Türkiye'yi milli sporcu İsmail Keleş, temsil etti.
Ay-yıldızlı sporcu, 23 puanla 4'üncü olmayı başardı.
Milli sporcu Ömer Akgün ve Gülşen Delen ise 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakasında toplam 620.5 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.
Organizasyon 8 Mart salı günü sona erecek.
Kaynak: AA
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