UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan basını Jose Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı
İşte o manşetler:
"Elemelerin sonuncusu olan ve Braga ile gol farkı bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'si kıl payı kurtuldu ve son dakikalarda Lazio karşısında Türkleri geçmeye yetecek golü iptal ettirdi."
"Fenerbahçe de çıkış eşiğinde olmasına rağmen play-off'a kalmayı başardı."
Mourinho ateşle oynadı ama ama şanslı ve play-offlara katılmaya hak kazandı. Midtjylland'a karşı 2-2'lik beraberlik gol farkıyla 24. sıraya yükseldi. Fenerbahçe- Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten biriyle karşılaşacak."
Son Dakika › Spor › Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
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