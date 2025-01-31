Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Geniş Video İzle

Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off'a kaldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin son anda turu geçmesine ve Jose Mourinho'ya geniş yer verdi. Özellikle 'Corriere Dello Sport' ve 'La Gazzetta Dello Sport' gibi önemli spor gazeteleri Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı. İşte o manşetler...

31.01.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. İtalyan basını Jose Mourinho hakkında dikkat çeken manşetler attı

İşte o manşetler:

CORRIERE DELLO SPORT: KIL PAYI KURTULDU

"Elemelerin sonuncusu olan ve Braga ile gol farkı bulunan Mourinho'nun Fenerbahçe'si kıl payı kurtuldu ve son dakikalarda Lazio karşısında Türkleri geçmeye yetecek golü iptal ettirdi."

BT: FENERBAHÇE SON ANDA DÖNDÜ

"Fenerbahçe de çıkış eşiğinde olmasına rağmen play-off'a kalmayı başardı."

LA GAZZETTA DELLO SPORT: MOURINHO KIL PAYI KURTULDU

Mourinho ateşle oynadı ama ama şanslı ve play-offlara katılmaya hak kazandı. Midtjylland'a karşı 2-2'lik beraberlik gol farkıyla 24. sıraya yükseldi. Fenerbahçe- Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten biriyle karşılaşacak."

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho\'yu konuşuyor

La Gazzetta dello Sport, Jose Mourinho, Midtjylland, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Emirhan Uslu:
    Avrupa şampiyonu Fenerbahçe olacak. 55 29 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Fener finali görür bu kadroyla 37 15 Yanıtla
  • barış özcan:
    2 mt ofsayt, doğru karar verildi. Ama bu kadar emeği bu şekilde küçük görmekte futbolun acımasızlığı. 24 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    İt ürür kervan yürür.morınho sen buntakımı en az ceyrek final oynatırsın 17 9 Yanıtla
  • Ugur Sonmez:
    Türk takımları bu kafayla anca Türkiye de birbirlerini yenerler oynanan futbollar ciddiyetsizlikler gösteriyor ki bizim Avrupa futboluna adapte olmamız zor bir iki maç iyi oynamakla olmuyor 11 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Türkiye Ligini Düşün Avrupa da ekmek yok size 3 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
11:27 Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ’da yakalandı Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:55:40. #1.12#
SON DAKİKA: Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.