Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartının ağır olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Kırmızı kart pozisyonunda oyuncuların söyledikleri kelimeleri yabancılar sürekli birbirine söylüyor. Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde oyundan atıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Canel, "Oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı boyunca kötü oyandık. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayarak oyunu hareketlendirmek istedik. Penaltıdan golü yedik. Kendi sahamızda akan oyundan değil duran toplardan golü yiyoruz." ifadelerini kullandı.