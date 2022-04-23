Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından

23.04.2022 18:32
Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartının ağır olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, Jimmy Durmaz'ın kırmızı kartının ağır olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Kırmızı kart pozisyonunda oyuncuların söyledikleri kelimeleri yabancılar sürekli birbirine söylüyor. Böyle olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde oyundan atıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Canel, "Oyuna iyi başlayamadık. İlk yarı boyunca kötü oyandık. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayarak oyunu hareketlendirmek istedik. Penaltıdan golü yedik. Kendi sahamızda akan oyundan değil duran toplardan golü yiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - GZT Giresunspor: 1 (Maç sonucu)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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