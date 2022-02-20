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Atılay Canel: "Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık" - Son Dakika

Atılay Canel: "Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık"

20.02.2022 18:44

- Atılay Canel: "Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık" Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: "Emre Mor, Milli Takıma alınmalı" Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkaran Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından futbolcuların iyi bir maç çıkardığını söyleyerek,...

- Atılay Canel: "Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel:

" Emre Mor, Milli Takıma alınmalı"

İSTANBUL - Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 36'ya çıkaran Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından futbolcuların iyi bir maç çıkardığını söyleyerek, Emre Mor'un da bu performansıyla A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u konuk eden ve Borini'nin penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Canel, "Sivasspor'la 3 maçımız vardı. Bu maçın haricinde bir kupa maçımız var bir de Kadınlar Süper Ligi'nde maç fazlasıyla lider durumda bulunan takımımız da ayın 5'inde onlarla oynayacak. 3 maçın 1'ini kazandık. İstekli başladı arkadaşlarımız. Kazanmak için her türlü hareketi yaptık. Daha 5. saniyede üst direkten dönen bir topumuz var. Bana göre ilk yarıda bir penaltımız var. Futbolcu kardeşlerimizin ayaklarına sağlık. Teknik ekibimiz hafta içinde takımı güzel şekilde çalıştırdı" dedi.

Takımın etkili isimlerinden Emre Mor hakkındaki soruyu da yanıtlayan Canel, "Emre Mor her hafta üzerine koyarak oynuyor. Milli Takım'a alınmalı" dedi. Canel son olarak taraftarların Viviano'ya destek vermek için üzerlerini çıkarmasıyla ilgili olarak "Kupa maçında çok fazla titredi. Seyirci de ona istinaden alkış tuttu" diyerek sözlerini tamamladı.

Atılay Canel: Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık
Atılay Canel: Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık
Atılay Canel: Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık

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Rıza Çalımbay: 'İyi bir maç olmadı' Rıza Çalımbay: "İyi bir maç olmadı" Atılay Canel: 'Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık' Atılay Canel: "Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık" Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Milli Takım, Karagümrük, Sivasspor, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atılay Canel: 'Futbolcu arkadaşların ayaklarına sağlık' - Son Dakika Spor


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