Kayserili sporcu Tuğçe Balkaya, Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kayseri Alfa Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Balkaya, alt gençler 60 kilogram kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç Milli Takımı 6 altın, 7 gümüş ve 10 bronz madalyayla takım sıralamasında dünya ikinciliğini elde etti. Şampiyonanın ardından Tuğçe Balkaya ve beraberindeki heyet, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı, Tuğçe Balkaya ve başarısında emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.