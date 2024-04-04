Atlanta Hawks, Detroit Pistons'ı 121-113 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 121-113 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Hawks, Pistons'ı 8 sayı farkla yendi.
Atlanta Hawks'ta Jalen Johnson 28 sayı, 14 ribaunt, 11 asist ile "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Hawks'ta De'Andre Hunter 26 sayı, Dejounte Murray ise 24 sayı kaydetti.
Detroit Pistons'ta Malachi Flynn'in 50 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Booker ve Durant'tan toplam 72 sayı
Phoenix Suns, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 122-101 mağlup etti.
Suns'ta Devin Booker 40 sayı, Kevin Durant ise 32 sayılık performanslarıyla galibiyete katkı verdi.
Cavaliers'ta ise Donovan Mitchell 24 sayı, Jarrett Allen ve Evan Mobley ise 20'şer sayı kaydetti.
Sonuçlar:
Charlotte Hornets- Portland Trail Blazers: 86-89
Washington Wizards- Los Angeles Lakers: 120-125
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 121-113
Boston Celtics- Oklahoma City Thunder: 135-100
Brooklyn Nets- Indiana Pacers: 115-111
Milwaukee Bucks- Memphis Grizzlies: 101-111
Minnesota Timberwolves- Toronto Raptors: 133-85
New Orleans Pelicans- Orlando Magic: 108-117
Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 122-101
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