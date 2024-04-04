Atlanta Hawks, Detroit Pistons'ı 121-113 mağlup etti

Fenerbahçe, Euroleague'de A. Efes'i konuk edecek

THY Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe ile A. Efes arasında Türk derbisi yaşanacak. Fenerbahçe, 20 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, A. Efes ise 15 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 maçın 14'ünü Fenerbahçe kazandı. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve Ilija Belosevic, Jordi Aliaga ve Artur Assukys hakem üçlüsü yönetecek.