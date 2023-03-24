NBA'in yıldızı Trae Young'dan olay yaratacak öneri: Hakemler para cezası alsın - Son Dakika
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NBA'in yıldızı Trae Young'dan olay yaratacak öneri: Hakemler para cezası alsın

24.03.2023 17:26

Atlanta Hawks takımının yıldız oyuncularından Trae Young, NBA hakemlerinin de tıpkı oyuncular gibi "para ve uzaklaştırma cezası almaları" gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Young, "Hakemler de tıpkı bizim gibi, hatalarından daha fazla sorumlu tutulmalılar. Görmedik bahanesinin arkasına sığınmamalılar." şeklinde konuştu.

Hawks'ın yıldızı Trae Young, oyuncuların kuralları çiğnediklerinde sorumlu tutulduğu her şeyden hakemlerin de sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.

"GÖRMEDİK BAHANESİNE SIĞINMASINLAR"

Hakem hatalarından rahatsız olan Young, "Artık umursamıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bu sene başında söylediğim şeye geri döneceğim, hakemler de tıpkı bizim gibi, hatalarından daha fazla sorumlu tutulmalılar. Görmedik bahanesinin arkasına sığınmamalılar." dedi.

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TAYLOR, İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Young, bu açıklamalarını hakem Ben Taylor'ın The Athletic'ten Jon Krawczynski'ye Salı günü Hawks'ın Minnesota Timberwolves'a 125-124 yenilmesinin ardından hakemlerin bir faulü kaçırdığını itiraf etmesinden sonra yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 26.8 sayı ve 10.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

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