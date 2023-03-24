Hawks'ın yıldızı Trae Young, oyuncuların kuralları çiğnediklerinde sorumlu tutulduğu her şeyden hakemlerin de sorumlu tutulmaları gerektiğini söyledi.
Hakem hatalarından rahatsız olan Young, "Artık umursamıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Bu sene başında söylediğim şeye geri döneceğim, hakemler de tıpkı bizim gibi, hatalarından daha fazla sorumlu tutulmalılar. Görmedik bahanesinin arkasına sığınmamalılar." dedi.
Young, bu açıklamalarını hakem Ben Taylor'ın The Athletic'ten Jon Krawczynski'ye Salı günü Hawks'ın Minnesota Timberwolves'a 125-124 yenilmesinin ardından hakemlerin bir faulü kaçırdığını itiraf etmesinden sonra yaptı.
24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 26.8 sayı ve 10.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Son Dakika › Spor › NBA'in yıldızı Trae Young'dan olay yaratacak öneri: Hakemler para cezası alsın - Son Dakika