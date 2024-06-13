Atletico Madrid, Axel Witsel ile yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Atletico Madrid, Axel Witsel ile yeni sözleşme imzaladı

Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Witsel, kulüpte bir yıl daha kalacağı için mutlu olduğunu ifade etti. 35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, 2022 yılında bedelsiz transfer olmuştu ve Atletico Madrid formasıyla 94 maça çıktı.

13.06.2024 12:40
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Atletico Madrid, Axel Witsel ile yeni sözleşme imzaladı

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Witsel, "Bu büyük kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, İspanyol ekibine 2022 yılında bedelsiz transfer olmuştu. İspanyol ekibinde toplam 94 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.

Kaynak: DHA

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