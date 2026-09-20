Atletico Madrid, kırmızı kart gören Real Madrid'i evinde 2-1 yendi - Son Dakika
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Atletico Madrid, kırmızı kart gören Real Madrid'i evinde 2-1 yendi

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LaLiga'nın 7. haftasındaki derbide Atletico Madrid, kırmızı kart gören Real Madrid'i evinde 2-1 mağlup etti. Real Madrid 15 puanda kalarak lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü, Atletico puanını 16'ya yükseltti; Arda Güler 54. dakikada oyundan çıktı.

İspanya LaLiga'daki derbi maçta Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

LaLiga'nın 7. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Real Madrid, derbide Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçın 52. dakikasında Real Madrid'in defans oyuncusu Dean Huijsen, bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gördü ve Atletico Madrid, penaltıdan 53. dakikada Alejandro Grimaldo'nun ayağından golü bularak 1-0 öne geçti.

Atletico Madrid, 59. dakikada Jonathan David'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Real Madrid, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle farkı bire indirse de Atletico Madrid, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 54. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla, Real Madrid, 7. hafta maçlarının ardından 15 puanda kalarak lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Atletico Madrid ise puanını 16'ya yükseltti.

Kaynak: AA
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