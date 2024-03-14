Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Borussia Dortmund ise PSV'yi 2-0 mağlup ederek tur atladı. Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri 15 Mart'ta kura çekimiyle belirlenecek.

14.03.2024 01:57  Güncelleme: 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, iki maçla tamamlandı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.

Civitas Metropolitano Stadı'ndaki mücadelede İtalyan ekibi, 33. dakikada Federico Dimarco ile öne geçerken, Atletico Madrid 35. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Madrid ekibinin 87. dakikada Memphis Depay ile bulduğu gol, 90 dakikanın sonucunu 2-1 olarak belirlerken, toplam skordaki 2-2'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gidildi.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara kalan maçta rakibine 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid, tur atladı.

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, Inter adına ilk penaltı atışını da gole çevirdi.

Borussia Dortmund iki golle turladı

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Hollanda'nın PSV takımını ağırladı.

Westfalen Stadı'ndaki mücadeleyi 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 kazanan ev sahibi ekip, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

"Devler Ligi"nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Barcelona ve Arsenal çeyrek final bileti almıştı.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Almanya, İspanya, Madrid, PSV, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi
    02:03 Atletico Madrid, Inter'i penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid, Inter'i penaltılar sonucunda 3-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İlk maçta 1-0 mağlup olan Atletico Madrid, rövanşta Inter'e 2-1 üstünlük sağladı ve mücadele uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Atletico Madrid, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.

  • Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi
    01:12 Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye yenilerek turnuvadan elendi

    Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek turnuvadan elendi. İzmir ekibi, mücadeleyi 22-21 önde tamamladığı ilk çeyrekte geriye düşerek soyunma odasına 42-41 yenik gitti. Lenovo Tenerife'nin ikinci yarıda farkı açmasıyla son çeyreğe 70-62 önde giren Pınar Karşıyaka, maçtan 88-79 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki 4. yenilgisini alarak tur atlama şansını kaybetti.

  • Borussia Dortmund, PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    01:12 Borussia Dortmund, PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Borussia Dortmund, evinde PSV'yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Sancho'nun erken golüyle öne geçen Dortmund, Reus'un son dakika golüyle skoru belirledi.

  • Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
    00:28 Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile evinde oynayacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

  • Ziraat Bankkart, Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi
    00:01 Ziraat Bankkart, Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi

    Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi. Rövanş maçı Ankara'da oynanacak.

  • Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
    23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti

    Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci sırasında yedek kulübesine karşı sportmenliğe aykırı hareket ettiğini ve maçın hakemi Kadir Sağlam'ı tehdit ettiğini iddia ederek, TFF'ye resmi şikayette bulundu. Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ın 36. madde (sportmenliğe aykırı hareket) ve 41. madde (hakaret ve tehdit) kapsamında PFDK'ye sevk edilmesini talep etti.


00:46 Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak
00:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen’deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:41 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 6 anket şirketinin İstanbul anketinden çıkan sonuçlar
00:28 Kanarya tur peşinde İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11’leri Kanarya tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının muhtemel 11'leri
00:07 DEM’in İstanbul adayı Beştaş’tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim DEM'in İstanbul adayı Beştaş'tan yarıştan çekileceği iddialarına yanıt: Buradan söylüyorum, çekilmeyeceğim
23:32 Sevinç krizi giderek büyüyor Pendikspor, Mert Hakan Yandaş’ı şikayet etti Sevinç krizi giderek büyüyor! Pendikspor, Mert Hakan Yandaş'ı şikayet etti
23:31 “Bizi engellemeye çalıştı“ dediği Şadi Yazıcı’dan İmamoğlu’na zor soru "Bizi engellemeye çalıştı" dediği Şadi Yazıcı'dan İmamoğlu'na zor soru
23:19 Kayseri’de DEM Parti’nin seçim aracı kurşunlandı Kayseri'de DEM Parti'nin seçim aracı kurşunlandı
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 02:22:35. #1.11#
SON DAKİKA: Atletico Madrid ve Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement