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Atletico - Real Derbisinde Gergin Anlar

Atletico - Real Derbisinde Gergin Anlar

Atletico Madrid ve Real Madrid derbisi 1-1 sona erdi; tribün olayları maça damga vurdu.

30.09.2024 01:07
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İspanya LaLiga'da Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan derbiye tribün olayları damga vururken, mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

LaLiga'nın 8. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid ile karşılaştı. Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Real Madrid kadrosunda yer almadığı derbide milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde yer aldı. Estadio Metropolitano'daki mücadele 70 binden fazla taraftarın önünde oynandı. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, eflatun-beyazlılar 64. dakikada öne geçti. Vinicius Junior'un sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasında iyi kontrol eden Militao, sert vuruşla topu filelere gönderdi.

Maça ara verildi

Golün ardından yaşanan Atletico atağı sonrası, Real Madrid kalesine yabancı maddeler atılmaya başlandı. Kaleci Courtois, kendisine gelen yabancı maddeleri hakem Busquets'e gösterirken daha sonra hakem maçı durdurdu ve kenara gelerek anons yaptırdı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve futbolcular taraftarları sakinleştirmek için tribün önüne geldi. Hakem Busquets daha sonra iki takımın oyuncularının soyunma odasına gönderdi. Metropolitano'da yapılan anonsta maç esnasında bir kez daha yabancı madde atılırsa maçın erteleneceği açıklandı. Yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden 69. dakika itibarıyla devam etti.

Atletico Madrid, puanı son nefeste aldı

Konuk ekip girdiği ataklarda gol bulamazken, Simeone hücumda değişiklikler yaparak ataklarını da sıklaştırdı. Son bölüme girilen müsabakanın 90+5. dakikasında savunma arkasına sarkan Angel Correa, fileleri havalandırdı. İlk olarak ofsayt bayrağının kalktığı pozisyonda VAR kararıyla gol geçerli sayıldı. Kalan bölümde başka gol olmazken, taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Derbide aldığı puan kaybıyla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Real Madrid, puanını 18'e çıkarırken haftayı ikinci sırada kapattı. Atletico Madrid ise 16 puana yükseldi. Real Madrid, ligde bir sonraki hafta 5 Ekim Cumartesi günü Villarreal'i konuk edecek. Atletico Madrid de Real Sociedad deplasmanına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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