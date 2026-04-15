Atletico ve PSG Yarı Finale Yükseldi

15.04.2026 00:55
Atletico Madrid, Barcelona'yı eleyerek yarı finale geçerken, PSG de Liverpool'u saf dışı bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Atletico Madrid, Barcelona'yı; PSG de Liverpool'u eleyerek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Atletico Madrid, 2-0 kazandığı eşleşmenin ikinci maçında Barcelona'yı konuk etti. Lamine Yamal'ın 4. dakikada attığı golle öne geçen Barcelona, 24'te Fermin Lopez ile farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 7 dakika sonra Lookman, fileleri havalandırdı. İlk yarısı 2-1 tamamlanan müsabakanın ikinci yarısı da yüksek tempoda oynanırken, 79. dakikada Katalan ekibi 10 kişi kaldı. Eric Garcia, Sörloth'a yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Diego Simeone'nin öğrencileri yarı finale yükseldi. Barcelona ise Devler Ligi'ne veda etti.

Gecenin diğer mücadelesinde ise Liverpool ile Paris Saint-Germain, Anfield'da karşı karşıya geldi. İki ekip ilk yarıda girdiği pozisyonlardan sonuç çıkaramazken, Ousmane Dembele 72. dakikada PSG'yi öne geçiren gole imza attı. 28 yaşındaki forvet uzatma dakikalarında farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Eşleşmenin ilk maçını da 2-0 kazanan Fransızlar, son 4 biletini almayı başardı. Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

